Fidentina - Cittadella Vis Modena 0 - 2 | I modenesi segnano un gol per tempo

La Fidentina ospita il Cittadella al suo ritorno in campo dopo il turno di riposo. L’avvio di gara è equilibrata, con un paio di occasioni a testa, prima sui piedi di Trombetta e poi su quelli di Piscicelli. A passare in vantaggio sono però gli ospiti al 30’ con Boilini che calcia dal limite e trova una devozione fortunata che fa infilare la palla dove Ghiretti non può arrivare. Poco dopo il portiere granata tiene in partita i suoi con una bella parata su Notari e il primo tempo termina sullo 0-1. La ripresa parte con ritmi piuttosto lenti e le occasioni latitano. A sfiorare il gol è ancora il Cittadella con Napoli che colpisce il palo, poi all’89’ trova il raddoppio su assist di Boilini e così sin chiude la contesa.