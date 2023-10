Fidentina - Correggese 1 - 4 | Notte fonda per i granata

Disastro Fidentina che fa sei sconfitte in sei giornate e rimane ancora ferma a zero punti in classifica, compromettendo già da ora il cammino in campionato. In casa, contro la Correggese, i granata parmensi subiscono un poker, trovando solo la rete della bandiera grazie ad un’autorete avversaria.

Al 43’ i reggiani vanno in rete con Gigli e cominciano a mettere le cose in chiaro dopo un avvio abbastanza equilibrato. Al 49’ è poi Andolina a raddoppiare e di fatto a chiudere la partita. Nella ripresa poi la Correggese amministra e all’80’ cala il tris con Galli, chiudendo poi con il poker al 92’ grazie a Cappelluzzo.