Fidentina - Felino 2 - 2 | Granata spreconi, rossoblù cinici

È stata una partita combattuta e apertissima tra Fidentina e Felino. I padroni di casa hanno sprecato alcune occasioni importanti per portare a casa i tre punti, mentre gli ospiti sono stati bravi e cinici a sfruttare al meglio le occasioni create. A passare in vantaggio sono stati i rossoblù al settimo minuto con Wahab, il pareggio dei granata è arrivato al 37’ con Piscicelli e il primo tempo si è chiuso sull’1-1.

Nella ripresa poi la Fidentina ha centrato il sorpasso al 71’ grazie alla doppietta di Piscicelli e pochi minuti dopo ha avuto l’occasione per poter chiudere la partita ma l’ha sprecata. Questo errore è costato caro ai padroni di casa che sono stati poi raggiunti dal felino all’80’ con il gol di Vecchi che ha deciso il pareggio finale. I rossoblù hanno dimostrato di potersela giocare con tutte nonostante la classifica complicata.