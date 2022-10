Fidentina - Nibbiano&Valtidone 2 - 1 | I granata si impongono e sorpassano i piacentini

Squadra in casa

Squadra in casa Fidentina

Bella vittoria della Fidentina sul terreno di casa contro un Nibbiano&Valtidone in grande difficoltà in questo avvio di campionato. I granata, grazie alla vittoria maturata ieri nell’infrasettimanale del Girona A di Eccellenza, hanno sorpassato in classifica i piacentini portandosi a nove punti.

Il match è stato sbloccato al 17’ da Pellegrini che ha trasformato un calcio di rigore e si è poi andati a riposo sull’1-0. Nella ripresa è partita bene la Fidentina che ha trovato il raddoppio al 61’ con Visconti e a nulla è servita la rete degli ospiti segnata da Minasola all’81’.