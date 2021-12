Fidentina - Nibbiano&Valtidone 3 - 0 | Vittoria netta dei granata contro una potenza

Grande vittoria della Fidentina che torna a brillare e lo fa contro una potenza coma il Nibbiano&Valtidone che ultimamente stava mietendo vittime una dopo l’altra. Partono fortissimo i parmensi, soprattuto Scappi che ci prova tante volte nei primi minuti senza grande fortuna. Il vantaggio dei padroni di casa arriva però al 32’ con Elhani che con un diagonale preciso batte Ghezzi. Il primo tempo termina sull’1-0 meritato per la squadra di Montanini.

Inizia la ripresa e la Fidentina raddoppia subito al 48’ con Pasaro che di testa incorna un cross di Petrelli e manda in rete. C’è solo una squadra in campo in questo momento e al 59’ Scappi ha la sua gioia personale calciando una punizione che si infila alle spalle di Ghezzi e chiude il risultato. Nonostante il largo vantaggio la squadra di casa continua a spingere creando tante occasioni e al 71’ ha l’occasione di calare il poker quando conquista un rigore che viene però sbagliato da Visconti. Non succede più nulla fino al triplice fischio quando la Fidentina può tornare ad esultare.