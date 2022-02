Fidentina - Piccardo Traversetolo 1 - 1 | Pareggio giusto nel derby parmense

Pareggio per 1-1 nell’atteso derby tra Fidentina e Piccardo Traversetolo. Va subito in gol la squadra di casa con Elhani, ma l’arbitro annulla per fuorigioco, poi le due squadre battagliano su ogni pallone creando tante occasioni e dando vita ad un match acceso e divertente. Al 27’ la Piccardo si fa vedere con Truffelli che colpisce un palo, ma al 36’ a passare i vantaggio è la Fidentina quando Visconti dalla sinistra serve Elhani in area e quest’ultimo si coordina segnando il gol che sblocca il risultato.

Il primo tempo termina così 1-0 con i gialloneri che provano a cercare il pareggio senza grandi risultati. La ripresa è animata, con la Piccardo ancora a caccia del gol e la Fidentina che sfiora il raddoppio ancora con Elhani solo davanti alla porta. Il pareggio arriva poi al 73’ quando i granata perdono un pallone a centrocampo e Mangiarotti recupera entrando in area e battendo Ghiretti. Nonostante la stanchezza e le squadre allungate, entrambe provano a vincerla nel finale senza però riuscirci.