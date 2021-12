Fidentina - Salsomaggiore 1 - 1 | Un tempo a testa nel derby parmense

Tra Fidentina e Salsomaggiore termina 1-1 con le due squadre che si equivalgono e si prendono un tempo a testa. A partire meglio sono gli ospiti che trovano il vantaggio al 25’ quando Berti entra in area e viene atterrato da un avversario conquistando un calcio di rigore: sul dischetto va sempre Berti che trasforma tirando forte e spiazzando Ghiretti. Nella ripresa crescono i padroni di casa che creano alcune buone occasioni, in particolare con Scappi, ma la rete del pareggio arriva solo all’82’ quando Pasaro, entrato nella ripresa, approfitta di una serie di rimpalli in area per battere Spanu.