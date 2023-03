Fidentina - Sasso Marconi 1 - 1 | Granata, un pareggio per sperare

Pareggio all’ultimo minuto per la Fidentina che ancora non riesce a lasciare la zona play out e continua a rischiare in questo campionato nato storto. In casa contro il Sasso Marconi il primo tempo è giocato sul filo dell’equilibrio e nessuna delle due squadre riesce a far male all’altra.

Nella ripresa poi entra meglio in campo la squadra bolognese che al 53’ passa in vantaggio con la rete di Manieri che getta nello sconforto i granata parmensi. Dopo un momento di delusione però i padroni di casa trovano la reazione e cominciano a cercare il pareggio che arriva al 93’ grazie alla rete di Bruschi.