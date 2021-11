Coppa Italia, Fidentina - Tonnotto San Secondo 1 - 2: tuttineri ai quarti con un gol all'80'

E’ il Tonnotto a spuntarla e a passare il turno di Coppa Italia in casa di una squadra di categoria superiore come la Fidentina. Se in campionato la strada dei tuttineri non è stata fino ad ora del tutto convincente, in Coppa il cammino procede a gonfie vele e porta ai quarti di finale che si disputeranno il 17 novembre. A passare in vantaggio sono i padroni di casa ad inizio del primo tempo quando Scappi trasforma un rigore all’8’.

Già alla fine della prima frazione di gara il Tonnotto trova il pareggio con il gol di Galli al 31’. Nella ripresa la partita rimane in bilico e apertissima, fino all’80’ quando Lorenzini decreta il passaggio del turno degli ospiti. Nella altre gare giocate ieri il Salsomaggiore si è imposto in casa del Colorno e il Fabbrico ha eliminato la Virtus Castelfranco.