Coppa Italia 'Minetti': domani alle 20,30 Fidentina e Tonnotto si sfidano negli ottavi di finale

Squadra in casa Fidentina

Si giocherà domani sera alle 20,30 la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’ tra Fidentina e Tonnotto San Secondo. Due squadre che stanno avendo un percorso complicato in campionato rispetto al gioco creato e alle aspettative.

La Fidentina spesso offre ottime prestazioni, ma spreca e subisce troppo, trovandosi così nella metà bassa della classifica del Girone A di Eccellenza, mentre il Tonnotto ha avuto un avvio piuttosto deludente e sta risalendo ora la classifica del Girone A di Promozione, trovandosi ora all’ultimo posto dei Play Off.

I padroni di casa arrivano agli ottavi dopo aver eliminato il Fornovo Medesano con un netto 5-1 ai sedicesimi, mentre il Tonnotto ha vinto di misura sul Rolo, capolista in Eccellenza. Le altre gare di giornata si disputeranno alle 14,30 e saranno Colorno-Salsomaggiore e Fabbrico-Virtus Castelfranco; le altre gare sono in programma per il 10 novembre.