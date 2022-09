Fidentina - Anzolavino 1 - 1 | Beffa al 95' per i granata

Amaro in bocca per la Fidentina che pareggia al termine di un match dominato in cui i granata erano anche passati in vantaggio. Dopo un buon primo tempo i parmensi passano in vantaggio al 35’ con Visconti, poi nella ripresa l’Anzolavino rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Caprino al 78’, ma i granata non ne approfittano e poco dopo si ristabilisce la parità numerica quando viene espulso anche Manica. La partita sembra ormai destinata a terminare con i tre punti per la Fidentina, ma al 95’ arriva la beffa finale quando Feze trova la rete per i bolognesi e il finale è 1-1.