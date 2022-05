Coppa Italia Dilettanti: il Salso cede a 5’ dalla fine dei supplementari, la festa è per Barletta

Niente da fare per un ottimo Salsomaggiore che gioca alla pari contro il Barletta e cede solo alla fine del secondo tempo supplementare, rimanendo così con l’amaro in bocca. La partita parte equilibrata, con continui rovesciamenti di fronte e al 21’ sono i pugliesi a sbloccarla su calcio d’angolo quando Morra al centro dell’area impegna Spanu bravo a parare, poi sulla ribattuta lo stesso Morra la mette in rete.



Cinque minuti più tardi i parmensi rischiano di chiudere già l’incontro con un autogol quando il pallone, con un rimbalzo su una giocata di Furlotti, termina sulla schiena di Messina e prende la via della rete, mancandola di poco. Continuano a giocare a viso aperto le due squadre, anche nella ripresa quando, al 70’, arriva il pareggio dei termali: Berti suggerisce per Pellegrini che si infila in mezzo alla difesa degli avversari arrivando a un passo da Tucci e infilando la rete con una rasoiata.Si va ai supplementari e nei primi 15’ le due squadre hanno un’occasione per parte, ma non spaventano. Nel secondo supplementare poi, a cinque minuti dalla fine, arriva il gol della vittoria per il Barletta a gelare i gialloblù: spizzata di Telere su corner di Viscovich e Visani con un tocco la mette dentro. Al Salsomaggiore rimane l’amaro in bocca per la sconfitta, ma il risultato pesa meno se si pensa alla promozione già conquistata in Serie D.