Il Pallavicino resiste un tempo poi nella ripresa passa in svantaggio e al 94' la chiude definitivamente Mansour

Torna alla sconfitta il Fiore Pallavicino dopo i tre punti conquistati domenica scorsa nel derby contro la Viarolese. E’ l’Alsenese a decretare la terza sconfitta in campionato della formazione parmense che resiste per tutto il primo tempo. Ad inizio ripresa, al 55’, i piacentini passano in vantaggio con Villaggi poi tengono il risultato e al 94’, approfittando del fatto che i padroni di casa sono sbilanciati, trovano il raddoppio con Mansour.