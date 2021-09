Vince il Carignano in trasferta nel derby contro il Fiore Pallavicino. La partita rimane aperta e in bilico per tutto il primo tempo e per gran parte della ripresa, tempo in cui nessuna delle due squadre riesce a concretizzare le occasioni create. Tutto succede poi nel finale: all’84’ la sblocca Rampini, poi al 93’ Spaggiari la chiude per non lasciare nessun dubbio. Il Carignano vola così a sei punti, mentre il Fiore Pallavicino rimane ancora fermo a zero.