Fiore Pallavicino - Futura Fornovo Medesano 0 - 0 | Ospiti in dieci dal 40', un'occasione per parte

Finisce a reti bianche al ‘ Comunale’ di Busseto il match salvezza tra Fiore Pallavicino e Futura Fornovo Medesano. Partono forte gli ospiti che mettono subito in difficoltà la retroguardia locale e chiedono a gran voce un rigore per fallo su Faelli, ma l’arbitro lascia proseguire.

Il Fornovo Medesano sfiora più volte il vantaggio, poi al 40’ la situazione si mette in salita quando Dede Elvis viene espulso per aver palesemente bestemmiato in campo e la squadra ospite rimane così in inferiorità numerica per oltre 50 minuti di gioco. Ciononostante la partita viene gestita bene, senza rischi da parte di Colacicco e con alcune folate offensive interessanti. L’occasione migliore del primo tempo però è per il Fiore Pallavicino che al 20’ impegna Colacicco in un vero e proprio miracolo in tuffo su tiro di Lanzi.

Nella ripresa i ritmi sono blandi e ad avere la palla della vittoria tra i piedi è Folli al 75’, ma il giocatore del Fornovo, da due metri e a porta vuota, tira incredibilmente alto sopra alla traversa. “Prendiamo un buon punto - ha commentato il presidente Squeri -, i ragazzi hanno giocato con impegno e la scossa dopo la sconfitta della scorsa settimana si è vista”.