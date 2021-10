Fiore Pallavicino - Gotico Garibaldina 2 - 2 | Parmensi due volte in vantaggio e due volte raggiunti

Pareggio per il Fiore Pallavicino che torna a fare punti contro la gotico Garibaldina. La squadra di Busseto passa in vantaggio subito al terzo minuto quando Parisio calcia una bella punizione che finisce direttamente in rete da posizione defilata. Al 29’ arriva però il pareggio dei piacentini con Troccoli che dura poco dato che al 44’ D’Alpa conquista un rigore che va lui stesso a calciare e a trasformare riportando in vantaggio i suoi. Le cose sembrano mettersi bene a questo punto, ma subito dopo l’intervallo la Gotico Garibaldina ritrova il pareggio al 51’ quando Zanaboni mette a segno il calcio di rigore conquistato dai suoi. Continua a spingere il Pallavicino che al 59’ colpisce un palo con Parisio, ma alla fine arriva solo un pareggio.