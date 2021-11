Fiore Pallavicino - Langhiranese 0 - 0 | Un punto a testa nello scontro salvezza

Squadra in casa

Reti inviolate per Fiore Pallavicino e Langhiranese che, con un punto a testa, provano a muovere la classifica nella zona bassa. I grigiorossi tornano a fare punti dopo una serie di sconfitte. Nel primo tempo partono bene gli ospiti che giocano una buona partita e creano alcune occasioni con Dalla Fiora, Pugliese, Zanichelli, Drebli e Pellegri, ma non trovano la porta. I padroni di casa rispondono con Sadow e Foppa, trovando sempre gli avversari attenti a chiudere ogni tentativo. Nella ripresa ancora i grigiorossi cercano con insistenza la rete e Drebli impegna due volte Bergamaschi. Il match è molto combattuto ma nessuna delle due squadre riesce ad incidere quanto basta per trovare la vittoria.