Fiore Pallavicino - Noceto 3 - 4 | Gialloblù in rimonta la vincono nella ripresa

Vince il Noceto in casa del Fiore Pallavicino dopo una partita apertissima e combattuta da entrambe le parti che ha visto tanti gol e occasioni. Inizia subito con forti emozioni il match quando al 4’ Luca Barbarini si procura un calcio di rigore, ma Delporto sul dischetto si fa ipnotizzare da Bergamaschi e sbaglia. Al 10’ Balde viene atterrato in area da Carrara e questa volta il rigore è per il Pallavicino: sul dischetto va Marchesetti che trasforma e porta in vantaggio i padroni di casa.

Si fa poi perdonare al 21’ Delporto quando, servito da Rizzi e da pochi passi pareggia i conti. Al 36’ il Fiore Pallavicino ha l’opportunità di calciare un corner che trova la testa di Balde, bravo a girare in porta e si va sul 2-1. Doppietta poi per Balde al 44’ quando Parisio lo serve in area e da pochi passi segna battendo Carrara per il 3-1. Sembra fatta per i padroni di casa, ma nella ripresa il Noceto parte subito forte e al 52’ accorcia le distanze con Pintore che viene servito bene da Delporto e batte Bergamaschi.

Mancano meno di dieci minuti poi quando Michele Barbarini crossa al dell’area dalla destra e trova Rossetti che a porta vuota ritrova il pareggio all’84’. Solo un minuto più tardi poi Ziveri tenta un pallonetto che sorprende Bergamaschi e regala l’incredibile vittoria in rimonta al Noceto.