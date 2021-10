Fiore Pallavicino - Pontenurese 0 - 4 | Ancora quattro reti subito per i biancoblù

Squadra in casa

Rimane penultimo a quota tre punti il Fiore Pallavicino che perde subendo un poker in casa contro la Pontenurese che, grazie ai tre punti conquistati contro i parmensi, riesce a tirarsi fuori dalle zone rosse della classifica. Non c’è storia al ‘Cavagna’ di Busseto dove i piacentini si portano già sul 2-0 nei primi minuti di gara grazie ai gol di Velo e Bongiorni, rispettivamente al 2’ e al 10’. A chiudere le marcature senza lasciare scampo ai padroni di casa sono poi Bamba e Lucci che decretano il 4-0 in favore della Pontenurese.