Fiore Pallavicino - Tonnotto San Secondo 0 - 2 | Tuttineri ancora a due punti dalla vetta

Rimane in corsa per tentare la promozione diretta il Tonnotto San Secondo che è ancora a due punti dalla capolista Castellana Fontana, ma nel frattempo si è conquistato il passaggio automatico alla finale nel caso in cui dovesse arrivare secondo. La vittoria di oggi per i tuttineri è arrivata in casa di un Fiore Pallavicino ormai ad un passo dalla retrocessione, per ora tenuto a galla solo da una questione aritmetica. A sbloccare il risultato è stato Terranova al 16’, poi si è andati al riposo sullo 0-1. Nella ripresa il Tonnotto ha controllato il risultato, trovando poi il raddoppio all’80’ con Musiari.