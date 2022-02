Fiore Pallavicino - Viarolese 3 - 0 | Il derby salvezza va ai bussetani

Torna alla vittoria il Fiore Pallavicino nello scontro diretto per la salvezza contro la Viarolese. Il risultato è netto anche se maturato nel finale. A sbloccare il risultato è stato Troccoli al 30’, poi la partita è rimasta in equilibrio e aperta a qualsiasi risultato fino al 73’ quando è arrivata la seconda rete di Troccoli che ha segnato una bella doppietta personale. Poi all’89’, quando ormai il risultato era acquisito, è arrivata anche la rete del tris per il Fiore Pallavicino che è andato in gol con Foppa.