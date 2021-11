Fiore Pallavicino - Vigolo Marchese 0 - 1 | Decide Nogueira Santos al 5'

Ancora una sconfitta per il Fiore Pallavicino che in casa perde di misura contro il Vigolo Marchese in uno scontro importantissimo per la salvezza. I parmensi sono rimasti così penultimi con cinque punti, mentre i piacentini sono riusciti a portarsi a undici punti, avvicinando la salvezza in attesa delle partite di questo pomeriggio. A decidere il match è stato il gol di Nogueira Santos in avvio di partita: al 5’ gli ospiti erano già in vantaggio, riuscendo poi a mantenerlo fino al 90’.