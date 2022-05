Forlì - Borgo San Donnino 0 - 1 | I biancazzurri possono cominciare a sognare

Squadra in casa

Squadra in casa Forlì

Ancora una grande vittoria del Borgo San Donnino, la terza consecutiva, a tre giornate dalla fine. I tre punti ottenuti oggi contro il Forlì lanciano i biancazzurri a 35 punti, cinque di vantaggio sulla penultima e altrettanti dalla salvezza diretta che sarà difficile da raggiungere, ma a questo punto si può ormai puntare a raggiungere il mantenimento della categoria attraverso i play out che solo tre settimane fa sembravano un sogno troppo lontano.

A decidere l’incontro è stata la rete di Lancellotti segnata all’8’, dopo una buona partenza dei padroni di casa, con un tiro dalla trequarti che è risultato imprendibile per Ravaioli. Ai i romagnoli il vantaggio ospite taglia le gambe, tanto che la prima occasione per gli uomini di Graffiedi arriva solo al 23’ con Elia Ballardini che, solo davanti alla porta, calcia altissimo. Non succede praticamente più nulla fino all’intervallo.

Nella ripresa i ritmi sono molto bassi e i barghigiani si chiudono bene difendendo il risultato, contro un Forlì che non trova la spinta necessaria per impensierire più di tanto gli uomini di Nicolini.