Forlì - Salsomaggiore 2 - 0 | Esordio amaro per i salsesi

Sconfitta all’esordio in Serie D per il Salsomaggiore che ha perso in casa del Forlì per 2-0. A partire bene sono stati però i termali che al 2’ prova già la conclusione con De Sagastizabal che a tu per tu con Ravaioli ca scia di poco fuori. Continua a giocare la squadra parmense, poi crescono i romagnoli che al 14’ prova a sorprendere Galletti con Caprioni, ma il portiere è attento.

Ci prova ancora Caprioni prima da distanza ravvicinata, poi dalla distanza, ma non trova la porta. Al 30’ arriva il vantaggio dei padroni di casa con Varriale che entra in area in velocità e batte Galletti. Prova a rifarsi vedere il Salso al 34’ con un bel cross di Morigoni che trova Berti in area pronto a calciare al volo, ma Ravaioli devia sul palo, poi la palla esce. Al 41’ si mette ancora più in salita la partita per i ragazzi di Cristiani che rimangono in dieci per l’espulsione di Brunani che rimedia il secondo giallo della partita.

Ad inizio ripresa si ristabilisce subito la parità numerica quando anche il Forlì perde un uomo per somma di ammonizioni, ovvero Scalini. Al 55’ arriva però il raddoppio dei romagnoli, ancora con Varriale che può entrare in area indisturbato, salta Galletti e segna porta vuota. Il Salsomaggiore prova a reagire e trova anche la rete all’80’ con Mingiano, ma il gol viene annullato per fuorigioco.