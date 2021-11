Fornovo Medesano - Pontenurese 0 - 2 | Autogol di Maramotti all'8', poi la chiude Lucci

Sconfitta che brucia per il Fornovo Medesano, superato in casa per 0-2 dalla Pontenurese. Per la squadra del presidente Squeri è la seconda sconfitta consecutiva e la classifica comincia a non essere più troppo incoraggiante. Ad aprire le marcature dell’incontro di questo pomeriggio è stato lo sfortunato autogol di Maramotti all’8’ che ha compromesso la partita fin dai primi minuti. Al 69’ poi Lucci è riuscito a chiudere il risultato al termine di un bel contropiede quando la squadra di casa era sbilanciata nel cercare di recuperare.