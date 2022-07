Forza, tattica e prime partitelle: il Parma suda in ritiro

Seconda giornata nella sede del ritiro ufficiale 2022-23 di Pejo. I Crociati, agli ordini dell’allenatore Fabio Pecchia e del suo staff, hanno svolto una seduta doppia sul campo del centro sportivo di Celledizzo: al mattino il programma ha previsto lavoro atletico e di forza, esercitazioni tattiche e una serie di mini-partite. Al pomeriggio la seduta è stata suddivisa in riscaldamento, torelli, una partita a campo ridotto ed esercitazioni tecniche per il reparto d’attacco. A fine seduta, il gruppo squadra si è trasferito nel torrente Noce per rinfrescarsi, come abitudine durante il periodo di ritiro.

Nella giornata di oggi, all’ora di pranzo (verso le 13:30) al Kristiania Pure Nature Hotel & Spa, si è aggregato al gruppo squadra il francese Nathan Buayi-Kiala, classe 2004, che aveva usufruito di un permesso del Club dopo aver disputato i Giochi del Mediterraneo con la Francia U18 e che, oggi, nel suo primo giorno di lavoro da Crociato ha svolto una seduta atletica differenziata.

Il programma di venerdì 8 luglio prevede una doppia seduta (ore 10:00 e ore 17:00) sul campo del centro sportivo di Celledizzo.