Coppa Italia Eccellenza: il Salsomaggiore vola in semifinale

Prosegue l’avventura del Salsomaggiore in Coppa Italia. I gialloblù hanno vinto ai rigori la gara di ritorno dei quarti di finale contro il Fossombrone e sono approdati alla storica conquista delle semifinali. La formula sarà ancora quella dell’andata e ritorno, con la prima delle due gare in programma il 13 aprile in casa del Ciliverghe e il ritorno al ‘Francani’ il 20 aprile.

Nella gara di oggi i parmensi si sono messi in mostra fin da subito procurandosi una doppia occasione al 13’, trovando in entrambi i casi gli avversari attenti. La tensione si è percepita fin dai primi minuti e le due squadre in campo hanno combattuto su ogni pallone. Al 26’ bella parata di Spanu su Pagliari, con i padroni di casa che hanno creato comunque meno occasioni rispetto agli ospiti e negli spogliatoi si è andati sullo 0-0. Ad inizio ripresa il Salso rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Pedretti e le cose sembrano mettersi male, con molto nervosismo in campo.

Però al 22’ arriva la rete del vantaggio per i gialloblù che vanno in rete con Orlandi che, di punta, manda in rete una bella punizione calciata da Prandi. La partita è sempre più accesa e nervosa, con molti falli e nel finale subentra tanta stanchezza, ma i termali riescono a stringere i denti e a portare la partita ai rigori. Ne sono serviti 12 per decretare la vincitrice, con un doppio errore per entrambe nei primi dieci. A sbagliare l’ultimo è stato Rovinelli che ha messo così la vittoria e il passaggio di finale nelle mani di un Salsomaggiore corsaro e bravo a ribaltare il risultato dell’andata.