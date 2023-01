Futura Fornovo Medesano - Carpaneto Chero 1 - 1 | Pareggio dopo un match avvincente

Partita divertente e molto combattuta nell’anticipo del sabato tra Futura Fornovo Medesano e Carpaneto Chero. Il finale è di 1-1 dopo continui rovesciamenti di fronte. I padroni di casa provano a dare continuità dopo i 6 punti nelle prime due giornate di ritorno e tra i muri di casa i ragazzi di Mister Bonazzi scendono in campo con la convinzione di poter far bene e ottenere più punti possibili nel girone di ritorno per provare a centrare i play off.

Il Medesano approccia bene al match e spinge gli avversari nella loro metà campo senza però calciare verso la porta. Al 15’ serve invece un Super Corradi a tenere la squadra di casa sullo 0-0 con il Carpaneto che spreca 2 gol nella stessa azione colpendo un palo su deviazione del portiere e una traversa.

Azione in solitaria di Baraye al 18’: il giocatore supera l’avversario e crossa in mezzo trovando puntuale Crescenzi che di testa sfiora la traversa. Ancora Carpaneto al 22’ che sfiora il vantaggio con un colpo di testa che finisce rasente al palo lungo del portiere. Si ribalta l’azione ed è Bernardini a sfiorare il gol con un piatto rasoterra che esce di poco dallo specchio della porta.

Al 35’ la Futura Fornovo Medesano si porta in vantaggio: calcio d’angolo di Bernardini e Baraye di tap in infila il portiere avversario: 1-0. Terminano i primi 45’ minuti sul risultato di 1-0. Nella ripresa è sempre il Fornovo a fare la partita portandosi ripetutamente in area di rigore e mettendo la difesa avversaria sotto pressione, ma al 75’ il Carpaneto pareggia il match con gol di Equo che infila alle spalle del portiere e ristabilisce la parità: 1-1.