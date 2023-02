Futura Fornovo Medesano - Alsenese 3 - 1 | I parmensi vedono la salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Fornovo Medesano

Vittoria per il Fornovo Medesano che disputa tra le mura di casa un importantissimo scontro diretto contro l’Alsenese, una prova di forza per risalire dai bassi fondi della classifica e ambire a qualcosa in più di una salvezza tranquilla.

Il match è subito pieno di adrenalina e il Medesano sin dai primi minuti mette le radici nelle trequarti avversaria e prova a sfondare. Tra i pali dei padroni di casa si registra l’esordio dell’estremo difensore Carcelli che sostituisce l’ottimo muro tra i pali di Corradi.

Il vantaggio arriva al 26’: uno-due con Petronelli e Landini la piazza rasoterra nell’angolo basso della porta avversaria. Al 37’ protagonista ancora Petronelli che fornisce l’assist perfetto per Bernardini con la palla che si stampa sulla traversa, occasione sfumata.

E’ Landini al 41’, con un tiro a giro a scavalcare il portiere, che porta i parmensi sul 2-0 momentaneo. Si fa vedere al 45’ l’Alsenese che crea la prima bella occasione da gol sfiorando la rete con una rasoiata a fil di palo dopo uno schema da calcio d’angolo.

Nei primi minuti del secondo tempo l’Alsenese ha subito l’opportunità per accorciare le distanze con un esterno sinistro che esce di poco dalla porta protetta da Carcelli. A 15’ dalla fine i piacentini accorcia le distanze con un gran gol di Rastelli che la gira sotto l’incrocio Non si fa spaventare però il Fornovo che all’88’, dopo un contropiede, segna il 3-1 con Parizzi in tapin.