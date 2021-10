Futura Fornovo Medesano - Bobbiese 1 - 1 | Pareggio con polemiche contro la capolista

Partita dominata dal Fornovo Medesano contro la corazzata Bobbiese. I parmensi creano tante occasioni e rischiano pochissimo, portandosi in vantaggio al 34’ con Capocasa che dopo una bella azione sulla destra arriva ad incrociare mettendo il pallone nell’angolo basso a fil di palo. Nella ripresa il copione è lo stesso, con i padroni di casa che fanno la partita, senza però riuscire a chiuderla. Al 75’ i piacentini rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di De Matteo e la partita sembra ormai decisa in favore della squadra di Valenti.

All’80’ però la Bobbiese crea un’azione rocambolesca con Ceri che calcia bene e colpisce il palo con una traiettoria strana; Diakite su avventa in rovesciata sul pallone per spazzare via, ma l’arbitro assegna il gol asserendo che la palla era entrata in rete, lasciando perplessi i parmensi della Futura Fornovo Medesano che possono essere contenti della prestazione della propria squadra più che del punto conquistato.