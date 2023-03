Futura Fornovo Medesano - Brescello 1 - 3 | Torna l'incubo play out per i parmensi

Il Fornovo Medesano torna in campo per una altro match di campionato dopo la brutta sconfitta nella precedente giornata e con un importantissimo scontro diretto per evitare la zona play out. Al 10’ il Brescello, alla prima palla giocata nella tre quarti avversari, si porta in vantaggio con Gargiulo, che anticipa l’avversario e la mette alle spalle di Colacicco.

Reagisce subito la squadra di casa e dopo due minuti trova il pareggio con Bernardini che lancia Donelli che a sua volta la mette in mezzo per il tap in di Landini. Si fa vedere ancora il Medesano al 15’ con una punizione battuta veloce da Bernardini: la difesa avversaria è sorpresa e Baraye spreca una ghiottissima occasione.

Quasi sullo scadere dei primi 45’ minuti Donelli spreca da due passi su assist di Passera. Non succede nulla fino alla mezzora nella ripresa, poi palo di Landini e sul ribaltone di fronte si porta in vantaggio il Brescello con Roberi che trova una prodezza al. In contropiede all’87’ il Brescello si porta addirittura sull’1-3 e il Fornovo non riesce più a reagire.