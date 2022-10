Futura Fornovo Medesano - Felino 2 - 3 | Buona prova dei padroni di casa in inferiorità numerica

Squadra in casa

Squadra in casa Fornovo Medesano

Si scontrano al “Maniforti” il Fornovo Medesano e il Felino per l’ottava giornata del Girone A di Promozione. I ragazzi di Mister Abbati, chiamati a riscattarsi dopo la sconfitta “beffa” della scorsa giornata, partono così-così e subisco un’imbucata su lancio lungo degli avversari che porta il risultato sullo 0-1 su piatto morbido di Corbellini al 7’. Riprende il Match e il Medesano resta in dieci per l’espulsione diretta della prima punta Dede che risponde ad una provocazione del difensore avversario.

Poco dopo, al 25’, ancora Corbellini trova un gran gol direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo. Il Fornovo non si perde d’animo e nonostante l’inferiorità numerica continua a provarci macinando sprazzi di buon gioco soprattutto con le giocate dei due calciatori più in forma di giornata Crescenzi e Landini. È proprio quest’ultimo che al 40’ trova un gran gol liberandosi in area di rigore e scaricando il suo sinistro sul palo lontano con la palla che finisce alle spalle del portiere avversario fissando il risultato sull’1-2 alla fine dei primi 45’.

I ragazzi di Mister Abbati iniziano un grandioso secondo tempo nonostante l’inferiorità numerica ed è sempre Landini che con una bella giocata sulla linea laterale si smarca e crossa una palla velenosa all’interno dell’area di rigore avversaria. Palla raccolta da Ferrari che la mette dentro con un bel colpo di testa: 2-2.

Il Felino rialza la china e all’80’ trova nuovamente il vantaggio con un sinistro chirurgico da limite area: 2-3. A 10’ dalla fine del secondo tempo il Felino conquista un dubbio calcio di rigore parato da Bertolazzi che respinge la palla con la mano di richiamo. Il Medesano ci prova fino alla fine ma il match si chiude sul risultato di 2-3 per la squadra avversaria. Pesano fortemente sul risultato finale i primissimi 5 minuti del match e un arbitraggio per lo meno discutibile.