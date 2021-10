Futura Fornovo Medesano - Fiore Pallavicino 4 - 0 | Partita senza storia, Medesano miglior difesa del campionato

Vittoria netta del Fornovo Medesano che non lascia scampo al Fiore Pallavicino segnando un bel poker e non rischiando mai nulla. La partita si apre al 20’ con l’infortunio di Somian che costringe l’allenatore di casa a inserire Martini. La mossa si rivela poi vincente per il nuovo entrato cambia decide la partita con due assist e due gol. Al 33’ a sbloccare il risultato è Donelli che si incunea nella difesa avversaria e, dopo una bella triangolazione con Pugliese, mette la palla alla destra del portiere.

Raddoppia Dede al 37’ dopo un’azione giocata sulla sinistra, con Martini che lo serve prima di mettere la palla all’incrocio dei pali. Il primo tempo si chiude sul 2-0, poi nella ripresa arriva subito il terzo gol firmato da Martini che, al 50’, incrocia di sinistro al termine di un contropiede e la manda in rete; solo due minuti più tardi, ancora in contropiede Martini viene servito al termine di una discesa centrale e la mette dentro per il 4-0. Non si sporca mai i guantoni il portiere del Medesano, mentre i padroni di casa sprecano tante occasioni per segnare il 5-0. La vittoria è stata poi dedicata dai compagni al giovane Ganazzoli che si è infortunato gravemente alla caviglia e sarà operato domani.