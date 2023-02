Futura Fornovo Medesano - Gotico Garibaldina 0 - 0 | Buon punto per la squadra di Squeri

Squadra in casa

Squadra in casa Fornovo Medesano

Il Fornovo disputa tra le mura amiche un match difficile contro la seconda forza del campionato, consapevole di poter giocare una buona gara in virtù della serie positiva conquistata nelle ultime uscite. L’occasione è ghiotta per affacciarsi e sperare di agganciare la zona play off.

Ritmi alti per entrambe le formazioni che provano a far la partita e imporre la loro supremazia di gioco sul campo. Al 25’ la prima chiara occasione del match: punizione di Bernardini che trova la deviazione aerea di Crescenzi, ribattuta del portiere avversario e palo colpito da Ferrari da due passi.

Azione stupenda al 40’ sull’asse Basso-Baraye che la mette sul dischetto per Donelli sfiorando il vantaggio. Risultato che termina sullo 0-0 al termine della prima frazione di gara. Inizia il secondo tempo e al 51’ ripartenza del Gotico dopo un rinvio sbagliato di Corradi, ma Mavrov sbaglia a porta vuota. Al 55’ occasione per Bernardini che libera il sinistro, ma il portiere avversario devia.

Al 67’ ancora una clamorosa occasione da gol con il tiro di Crescenzi che si stampa sulla traversa, dopo uno scambio con Bernardini. Ottima prestazione dei padroni di casa, il match si chiude sullo 0-0 final