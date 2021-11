Futura Fornovo Medesano - Gotico Garibaldina 3 - 2 | Vittoria in rimonta per i ragazzi di Valenti

Vittoria in rimonta per il Fornovo Medesano che si scrolla di dosso l’amaro per le due sconfitte consecutive e riprende il suo cammino. A passare in vantaggio sono i piacentini al 25’ con Moschetti e al 30’ la Gotico Garibaldina è già sul 2-0 con il gol di Siaka Kone. Nella ripresa poi la squadra di Valenti reagisce bene e accorcia le distanze al 49’ con Martini, poi è una doppietta di Capocasa a regalare i tre punti ai parmensi con i gol al 60’ e al 77’.