Futura Fornovo Medesano - Il Cervo 2 - 0 | Medesano più cinico

Il derby salvezza tra Fornovo Medesano e Il Cervo termina con la vittoria per 2-0 dei padroni di casa che escono dai play out richiamando dentro proprio i neroverdi. Il vantaggio per il Medesano arriva al 12’ con una discesa sulla destra di Badiali che scambia con Baraye, supera due uomini e la mette in mezzo per il tapin vincente di Landini.

La prima frazione di gara si chiude sull’1-0 ma Il match, giocato alla pari da entrambe le formazioni, rimane aperto a qualsiasi scenario. Il secondo tempo è duro e confuso, ma la Futura Fornovo Medesano, al 65’, ha l’occasione per chiudere il match con una bella azione tra Danini e Landini, con quest’ultimo che spreca da due passi.

Spreca anche Baraye al 77’, ma sul cross successivo di Passera arriva l’autogol del Cervo con una lisciata che spiazza il proprio portiere ed è 2-0 per il Fornovo. All’80’ è ancora la squadra di casa che spreca con Petronelli che colpisce l’incrocio della traversa. Finisce poi 2-0, tre punti fondamentali per la Futura Fornovo Medesano, mentre Il Cervo deve sperare nelle ultime due giornate.