Futura Fornovo Medesano - Langhiranese 2 - 0 | Diakitè e Martini regalano i tre punti ai padroni di casa

Partita molto combattuta sul campo tra due società amiche che godono di reciproca stima: a confermare la lotta avvenuta in campo sono le sette ammonizioni (cinque per il Fornovo Medesano e due per la Langhiranese) decise dall'arbitro. A vincere la sfida sono i padroni di casa che sono passati in vantaggio con un colpo di testa di Diakitè al 23'; nella ripresa il raddoppio è arrivato al 68' quando Martini ha calciato in porta, il portiere avversario non ha trattenuto e lo stesso attaccante della squadra di casa ha ribattuto in rete decretando la vittoria per la squadra di Valenti.