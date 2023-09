Futura Fornovo Medesano - Luzzara 1 - 1 | Succede tutto in un minuto

Squadra in casa

Squadra in casa Fornovo Medesano

La Futura Fornovo Medesano affronta alla prima giornata di campionato la neo promossa Luzzara. Dopo il recente cambio in panchina e la prima gara ufficiale di Coppa Italia che si è conclusa soltanto con un pareggio, i ragazzi di mister Piscina sono chiamati ad iniziare subito con il piglio giusto.

Inizio scoppiettante con entrambe le formazioni che giocano a viso aperto e dopo pochi minuti arriva la prima occasione: al 4’ il Luzzara colpisce un palo dopo un gran colpo di testa in area di rigore. Non succede più nulla e il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Inizia il secondo tempo e al 50’ è proprio il Luzzara a portarsi in vantaggio dopo una punizione di Tinterri e il tap in sotto porta di Caiti. Dopo appena un Minuto Landini ristabilisce la parità in campo dopo un’azione personale insaccando alle spalle del portiere avversario. Infine Traorè spreca una ghiotta occasione proprio allo scadere e il match si chiude sull’1-1.