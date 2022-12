Futura Fornovo Medesano - Noceto 0 - 1 | Scontro diretto ai gialloblù

Squadra in casa

Scontro diretto nell’ultima dell’anno per Fornovo Medesano e Noceto. La partita è subito complicata per i padroni di casa soprattutto per il basso morale, ma si inizia con un piglio decisamente positivo con tanta aggressività e buon palleggio nella metà campo avversaria.

Al 19’pt si registra il primo tiro pericoloso verso la porta avversaria con Danini che sfiora l’incrocio dei pali. A cinque minuti dall’intervallo Bernardini impensierisce il portiere avversario con un potente sinistro ma l’estremo difensore copre bene il primo palo. Due minuti dopo bello scambio tra Dede e Bernardini in area di rigore avversaria con quest’ultimo che spara alto sopra la traversa.

Si va all’intervallo a reti inviolate. Continua bene la squadra di casa e al 68’ si fa vedere ancora con Bernardini che sfiora il vantaggio chiudendo però troppo il sinistro sul primo palo, palla sul fondo. Il vantaggio del Noceto arriva al 77’ con una grande giocata di Lestini che supera due avversario e la mette alle spalle di Colacicco: 0-1 e ancora sconfitta per il Medesano. Si rilancia invece il Noceto che chiude nel migliore dei modi l’anno solare.