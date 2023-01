Futura Fornovo Medesano - Solignano 4 - 0 | Il Medesano torna a sorridere nel derby salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Fornovo Medesano

Torna alla vittoria il Fornovo Medesano dopo un finale da incubo di 2022. Nello scontro diretto per la salvezza, ad avere la peggio sono i ragazzi del Solignano che non riescono a ingranare nel campionato di Promozione. Al 10’ dopo una bella manovra sulla corsia sinistra del rettangolo di gioco, si registra il primo tiro verso la porta avversaria di Landini che sfiora con un rasoterra il secondo palo.

Succede poco nella fase centrale dei primi 45’ minuti, ma il match si apre e diventa divertente nella fase finale del primo tempo. Al 40’ punizione dalla trequarti per il Solignano che non impensierisce però Corradi. Due minuti più tardi è capitan Bernardini a portare in vantaggio i padroni di casi con una bordata da fuori area con la palla che si insacca alle spalle del portiere avversario: 1-0.

Ad un minuto dall’intervallo punizione dal limite battuta veloce dal Medesano con Crescenzi che sfiora il raddoppio a tu per tu con il portiere. Poco dopo è Landini che con un tiro dall’interno dell’area di rigore costringe il portiere avversario ad un super intervento. Ad inizio ripresa, al 50’, Bernardini conquista e trasforma un calcio di Rigore e porta sul 2-0 i padroni di casa.

Al 75’ è Landini a siglare il 3-0 partendo dalla fascia destra e bucando il portiere avversario sul primo palo. Arriva anche il 4-0 all’80’ con una bella azione di Petronelli che si accentra e imbuca la palla dietro la difesa avversaria trovando Crescenzi che la mette alle spalle del portiere avversario.