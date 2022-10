Futura Fornovo Medesano - Terme Monticelli 1 - 1 | Ospiti avanti, poi i padroni di casa recuperano

Si dividono la posta in palio le due compagini dopo una bella partita giocata a viso aperto con continui rovesciamenti di fronte. Dopo un quarto d’ora sostanziale equilibrato, con una sola vera emozione grazie ad una traversa di Dede, è lo stesso attaccante ad atterrare in area Capitani causando un rigore molto contestato, dal momento che il fallo sembrava essere iniziato fuori area: trasforma Vecchiatini alla destra di Bertolazzi al 17’.

Non ci sono più sussulti fino all’intervallo con il Monticelli in controllo. Il Fornovo Medesano rientra in campo con tanta determinazione ma poca precisione. La pressione dei locali viene però premiata al 74’ grazie ad una bella azione corale iniziata da Danini con passaggio smarcante a Savani che calibra dalla destra un bel traversone che Dede insacca di testa in tuffo. I locali insistono alla ricerca del successo ma scoprendosi agevolano il contropiede al Monticelli che sfiora la segnatura che non arriva grazie ad una prodezza di Bertolazzi che sventa all’80’. Nulla più da segnalare fino al triplice fischio.