Futura Fornovo Medesano - Tonnotto San Secondo 3 - 0 | Vince ancora il Medesano sfavorito sulla carta

Partita che sulla carta vedeva favoriti gli ospiti e che nei fatti ha visto i psdroni di casa dominare per tutti i 90'. A sbloccare il risultato è stato Pugliese al 19' al termine di una bella azione corale quando, incrociando, ha messo il pallone alla sinistra del portiere. Azione fotocopia, ma dalla parte opposta al 40' che ha regalato il raddoppio al Fornovo Medesano firmato da Somian, questa volta a partiere battuta alla propria destra. Continua a senso unico la partita, con il Fornovo Medesano che aggredisce gli spazi e non rischia niente con la miglior difesa del campionato insieme a quelle di Noceto e Bobbiese. Al 77' arriva poi anche il gol del 3-0 quando Martini viene atterrato in area e va sul dischetto segnando il rigore concesso dall'arbitro. Il Tonnotto non riesce a far valere la superiorità tecnica della propria rosa e perde il derby.