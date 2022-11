Futura Fornovo Medesano - Vigolo Marchese 1 - 2 | Partita accesa, la spuntano gli ospiti

Squadra in casa

Squadra in casa Fornovo Medesano

E’ sempre più in crisi il Fornovo Medesano che ha perso ancora questo pomeriggio nell’anticipo casalingo contro il Vigolo Marchese. La prestazione però questa volta non è mancata e la partita è stata infatti molto accesa, tanto che sono usciti dal campo tre giocatori per infortuni seri, tra cui Sadik e Cosmede (naso rotto) tra i parmensi e Colleoni tra i piacentini.

A passare in vantaggio è stata la squadra di casa con Ollari che al 28’ ha approfittato di una classica dormita della difesa ospite. La risposta del Vigolo è arrivata però al 42’ con Trionfo che ha trovato un tiro sporco che è rimbalzato davanti a Bertolazzi e si è poi infilato tra palo e portiere.

Nella ripresa il Fornovo vuole provare a vincerla e fa tanti cambi, ma a spuntarla è la squadra piacentina che al 75’ trova il raddoppio con Nogueira che di testa insacca un calcio d’angolo battuto da Cosmai. Finisce così il match con il Fornovo che rimpiange l’errore dal dischetto di Bernardini nel primo tempo.