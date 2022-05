Futura Fornovo Medesano - Vigolo Marchese 2 - 2 | Erroracci di Colacicco, il Medesano chiude con un pareggio

Chiude con un pareggio il Fornovo Medesano contro una squadra che lottava per cercare di salvarsi direttamente, anche se i risultati dagli altri campi la avrebbero condannata comunque ai play out. Contro il Vigolo Marchese i ragazzi di mister Valenti passano in vantaggio dopo appena 5’ con Capocasa che devia in rete un corner battuto da Bernardini. Arriva già al 14’ il pareggio degli avversari con Nogueira che approfitta di un erroraccio di Colacicco in disimpegno per rubargli il pallone e mandarlo in rete senza problemi.

Sorpasso allora dei piacentini quando Colacicco ci mette ancora lo zampino con un fallo su Nogueria in area ed è calcio di rigore per il Vigolo: sul dischetto va lo stesso attaccanti che se lo era procurato e non sbaglia. Nella ripresa il Fornovo si rimette a cercare la rete del pareggio e la trova al 64’ con Bernardini che trasforma un rigore conquistato da Capocasa, atterrato da Taino. Non succede praticamente più nulla fino al triplice fischio e il match termina 2-2.