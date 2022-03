Ghiviborgo - Borgo San Donnino 4 - 3 | I biancazzurri tentano la rimonta, ma non la trovano

Sconfitta che brucia per il Borgo San Donnino nello scontro diretto salvezza in casa del Ghiviborgo. I biancazzurri rimangono così penultimi col rischio di essere scavalcati domani dall’ultima, la Tritium. A sbloccare il risultato sono i padroni di casa già al 9’ con una punizione perfetta di Melandri che supera la barriera e il portiere ospiti. I barghigiani cominciano a spingere per cercare il pareggio e creano buone occasioni, poi al 30’ trovano la rete quando Soregaroli di testa mette in mezzo una punizione battuta da Finocchio e trova la deviazione di Grea che segna così un’autorete.

Al terzo minuto di recupero del primo tempo, quando mancano pochissimi secondi all’intervallo, arriva però la beffa con il Ghiviborgo che torna in vantaggio con Melandri che da distanza ravvicinata mette in rete un cross di Mosti. Nella ripresa scende in campo con determinazione la squadra di Nicolini che sfiora di nuovo il pareggio con Soregaroli, ma al 55’ Nottoli in contropiede segna il tris per i padroni di casa e addirittura al 62’ Fogliazza commette fallo di mano in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Sall che trasforma per il 4-1 del Ghiviborgo.

Ancora non mollano i parmensi che accorciano le distanze al 70’ con Vanni che la mette dentro di testa. Tre minuti più tardi Marzoli viene atterrato in area ed è calcio di rigore per i biancazzurri: sul dischetto va Vanni che mette a segno una doppietta personale e riapre la partita. All’82’ il Borgo San Donnino si trova poi in superiorità numerica per l’espulsione di Melandri (per proteste) e spinge provando in tutti i modi a trovare il pareggio che però non arriva.