Gotico Garibaldina - Carignano 0 - 1 | I giallorossi raggiungono la vetta

Gotico Garibaldina - US Carignano

Tabellino partita Gotico Garibaldina - US Carignano

US Carignano

Squadra avversaria US Carignano

Squadra in casa

Squadra in casa Gotico Garibaldina

Importantissima vittoria per il Carignano che approfitta del regalo fatto dal Tonnotto: i tuttineri vincendo contro la Pontenurese hanno infatti permesso ai giallorossi di agguantare la vetta a pari punti con i piacentini. I parmensi di Carignano si sono imposti oggi sul campo della Gotico Garibaldina in uno scontro diretto per la lotta alla vetta e a decidere l’incontro è stata la rete di Ferretti al 77’. Nel primo tempo la gara è stata molto combattuta, ma bloccata. Dopo la rete segnata dai giallorossi, i padroni di casa hanno cercato di rifarsi sotto senza avere però fortuna.