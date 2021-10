Gotico Garibaldina - Carignano 0 - 3 | Vittoria senza patemi per i giallorossi

Il Carignano vince e conquista il secondo posto raggiungendo l’Alsenese e avvicinandosi alla Bobbiese che, avendo pareggiato oggi contro il Fornovo Medesano, rimane ora solo a due punti di distacco. In casa della Gotico Garibaldina termina 0-3 in favore dei parmensi che confermano il loro grande momento di forma e passano in vantaggio già all’11’ con Gratis, resistendo poi in vantaggio fino all’intervallo. Nella ripresa i giallorossi non si accontentano e raddoppiano al 65’ con Montali che, con la doppietta personale, chiude definitivamente il risultato al 92’.