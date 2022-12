Gotico Garibaldina - Felino 0 - 2 | Bella impresa dei rossoblù

Vince ancora il Felino che continua a mettere distanza tra sé e la zona play out. I rossoblù sono riusciti nell’impresa di vincere in casa della terza in classifica, la Gotico Garibaldina, con il punteggio di 2-0. Primo tempo piuttosto bloccato tra piacentini e parmensi, poi sono stati gli ospiti a sbloccare il risultato appena entrati in campo per la ripresa al 47’ con Allepo. Gli uomini di Apolloni hanno poi resistito trovando anche il raddoppio all’85’ con Sarr che ha chiuso il risultato.