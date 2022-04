Gotico Garibaldina - Fiore Pallavicino 1 - 0 | L'anticipo del sabato è deciso da Zanaboni

Ancora una sconfitta per il Fiore Pallavicino che perde di misura in casa della Gotico Garibaldina e mette il Fornovo Medesano in condizione di dover vincere domani per non entrare in zona play out. La squadra di Busseto rimane invece penultima in classifica con 13 punti, in attesa dei match di domani. Il match di questo pomeriggio è rimasto aperto e in equilibrio per tutto il primo tempo, poi al 61’ è arrivata la rete di Zanaboni che ha deciso l’incontro e a cui il Pallavicino non è stato capace di reagire.