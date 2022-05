Gotico Garibaldina - Futura Fornovo Medesano 2 - 1 | Parmensi ad un passo dal pareggio

Sconfitta per il Fornovo Medesano nel match che non valeva in termini di obiettivi stagionali né per i parmensi, né per gli avversari della Gotico Garibaldina. Parte meglio la squadra ospite con Bernardini al 12’ che calcia alla sinistra del portiere, ma arriva la respinta in corner. Solo due minuti più tardi ha una doppia occasione Capocasa, ma trova la deviazione con le punta delle dita di Terenzio, poi subito dopo, dopo aver dribblato tutta la difesa, calcia a botta sicura e trova ancora la respinta del portiere piacentino.

Risponde allora la squadra di casa al 20’ con Eugenio Juan che salta altissimo, ma Bertolazzi riesce a togliere la palla dall’incrocio dei pali. Ancora il portiere del Medesano si supera al 33’ su Zaniboni di testa, poi al 42’ non può fare nulla sul colpo di testa di Juan su calcio d’angolo e i piacentini passano in vantaggio. Prova a pareggiarla subito il Fornovo con Bernardini che calcia una bella punizione dai trenta metri, ma trova Terenzio in grande forma a deviare. Appena rientrati in campo nella ripresa i padroni di casa trovano il raddoppio al 50’ con Amadou che approfitta di un errore di Diakite.

Subito dopo la formazione ospite rimane in inferiorità numerica per l’espulsione per somma di gialli di Ferrari, ma nonostante questo al 60’ i parmensi accorciano le distanze con Berarnardini che ci riprova su punizione dai trenta metri e questa volta la mette a fil di palo. Al 77’ il Medesano sfiora il pareggio nonostante l’uomo in meno quando Bernardini arriva al tiro a botta sicura, ma Terenzio respinge con un miracolo e il match termina 2-1.